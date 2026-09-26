Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KOLOMBİYA'daki uçak kazasında hayatını kaybeden iş insanı Mehmet Çankaya (43) için memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Türk iş insanı Mehmet Çankaya, 13 Eylül günü HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçakla Kolombiya'nın Choco bölgesindeki Condoto'dan Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek için havalandı. Gönüllü dört kadın sağlık görevlisini Condoto'ya götüren Çankaya'nın kullandığı uçakla saat 09.23'te telsiz bağlantısı kesildi. Uçağın kaybolması üzerine son sinyalin alındığı bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Üç gün sonra Pueblo Rico kırsalında uçağın enkazı ile Çankaya ve gönüllü sağlık görevlilerinin cenazelerine ulaşıldı.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Çankaya, 23 Eylül'de Kolombiya'da toprağa verildi. Çankaya için memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Hatice Hanım Camii'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle vakti kılınan gıyabi cenaze namazına Çankaya'nın babası Ergun Çankaya, kardeşleri Eda Çankaya Uçar ve Yalçın Çankaya, Paraguay'ın İstanbul Fahri Konsolosu Cengiz Deveci ve yakınları katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından aile Yavansu Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul etti. (DHA)