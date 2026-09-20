Hüseyin İÇLİ - Selim KAYA / DİYARBAKIR, (DHA)- AMED Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında bugün Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı takip etmek üzere kente gelen Beşiktaş taraftarları, Amed Sportif Faaliyetler taraftar gruplarının temsilcileri ile birlikte Rojin Kabaiş'in mezarını ziyaret etti.

Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler taraftar gruplarının temsilcileri ile taraftarlar, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığındaki kabrini ziyaret etti. Ziyarette, Kabaiş ile birlikte Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun fotoğraflarının da yer aldığı posterler açıldı.

BABA KABAİŞ: 2 YILDIR ACI ÇEKİYORUZ

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Beşiktaş taraftar grubuna desteklerinden dolayı teşekkür ederek, 'Hoş geldiniz. Beşiktaş taraftar grupları bize büyük bir destek verdi. Bu kardeşlik belirtisidir. Allah sizden razı olsun. Biz 2 yıldır acı çekiyoruz, adalet istiyoruz. Rojin Kabaiş için adalet istiyoruz. Katiller bulunsun. Bellidir, bir cinayettir. 2 erkek DNA'sı tespit edilmiş. Akciğerinde su olmadığına göre bu bir cinayettir. Yani bizim psikolojimiz altüst olmuş. Biz neredeyse sağlığımızdan olduk. 2 yıldır neden bu acıyı çektiriyorlar? Yani illaki Gülistan Doku'nun ailesi gibi 6 yıl mı biz acı çekeceğiz? Bu katiller bulunsun. İrtibat eden kişilere de en ağır cezayı versinler' dedi.

BERK: O DA BİZİM BİR KARDEŞİMİZ

Beşiktaş Antipati taraftar grubu sorumlularından Eyüp Berk ise Diyarbakır'a yalnızca maç için gelmediklerini belirterek, 'Diyarbakır'da çok acı yaşayan aileler var. Bu ailelerden bir tanesi de Kabaiş ailesi. Ben Nizamettin abi başta olmak üzere aile bireylerine Allah'tan rahmet diliyorum. Başları sağ olsun. O da bizim bir kardeşimizdir. Biz taraftar grupları olarak buraya geldik. Duamızı ettik. Burada Nizamettin abinin sesine ses vermeye geldik. Bir nebze de olsa bu adaletsizliğe bizim de bir katkımız olacaksa, biz sonuna kadar varız. Nizamettin abinin yanındayız. Her zaman için yanında yer almaya devam edeceğiz inşallah' diye konuştu.

DOSTEL: BU ACIYA DUYARSIZ KALAMAZDIK

Çarşı Barikart taraftar grubu sorumlularından İbrahim Dostel de ailenin büyük bir acı yaşadığını ifade ederek, şöyle dedi:

'Burada futboldan çok daha önemli bir acı var. Bu acıya duyarsız kalmamız mümkün değildi. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Kısa sürede bu olayın çözülebileceğine inanıyoruz. Nizamettin amcamızın acısını lütfen en kısa zamanda çözelim.'

Taraftarlar, ziyaretin ardından 'Rojin için adalet' sloganları atarak mezarlıktan ayrıldı. (DHA)