Mikail KARAMAN - Ercan ATA - Ali Oğulcan ARSLAN / ANKARA, (DHA)- ANKARA'DA yapılan Türkiye Dans Sporları Federasyonu 7'nci Olağan Mali Genel Kurulu ve 3'üncü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Barış Korkmaz, Zafer Coşkun ve Halis Altay başkanlık için yarıştı. Kurulda 160 delegeden 91'inin oyunu alan Barış Korkmaz, yeniden Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nu başkanı seçildi.

3 adayın başkanlık için yarıştığı Dans Sporları Federasyonu 7'nci Olağan Mali Genel Kurulu ve 3'üncü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Barış Korkmaz, Zafer Coşkun ve Halis Altay aday olarak girdiği seçimde yönetim ve denetim kurulları ibra edildi. 174 delegeden 160 kişi seçime katıldı. Barış Korkmaz, 91 oy alarak yeniden başkan seçildi. Genel kurulda 1 oy geçersiz sayılırken, diğer adaylardan Zafer Coşkun 57, Halis Altay ise 11 oyda kaldı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu başkanlığına seçilen yeniden Barış Korkmaz yönetiminde; Erol Koç, Elif Güneş, Satı Selin Pehlivan, Işıl Sözügüzel, Tayyibe Demircioğlu, Şenol Özkahraman, Arifhan Mehmet Kızılyalın, Esat Tanık, Yüksel Canberk Sayın ve Kaan Özgür Kayıcı yer aldı. (DHA)