Furkan KAVUKLU / KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin sporseverin katılımıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 6'ncı yılında da düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen organizasyona Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve sporseverler katıldı. 'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganıyla gerçekleştirilen 6'ncı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na, aralarında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Çad, Endonezya, Güney Sudan, Hollanda, İngiltere, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Moldova, Pakistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Ukrayna, Azerbaycan, Afganistan, Türkmenistan ve Senegal'in bulunduğu 21 ülkeden toplam 200 yabancı sporcu da yarışta yer aldı. Maratonda halk koşusu da gerçekleştirildi.

Koşu öncesi açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, 'Kayseri'de sizlerle beraber olmak, bugün bu büyük yarışa katılıyor olmak, Kayseri için de bizim için de çok kıymetli. Şimdi hep beraber Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti olmasında, emeklerinden dolayı, bu yarışmayı düzenleyerek Türkiye'nin en iyi yarı maratonlarından birisi haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ı alkışlıyorum' dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: GENÇLERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDİYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, 'Elbette ki bu zenginliğimizi daha da güçlendirecek, daha da taçlandıracak etkinliklerle adeta gönüllerde yer edecek ve hak ettiği yere fazlasıyla ulaşma yolunda süreci sürdürecek. Altı bin yıllık geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, zenginlikler şehri, hoşgörünün şehri Kayseri'mize layık olma yönünde gayret ediyoruz. Beş tane üniversitesiyle, yetmiş beş bin üniversite öğrencisiyle, 325 bin orta öğrenim öğrencisiyle adeta dinamik bir yapıyla Sayın Cumhurbaşkanımız elinden 'Genç Dostu Şehir Ödülü' almış bir ekip olarak gençlerimize her türlü desteği verdik, vermeye devam ediyoruz' diye konuştu.

Konuşmaların ardından geri sayım yapıldı ve yarı maratonun 10 ve 21 kilometrelik etaplarının startı Cumhuriyet Meydanı'ndan verildi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

21K ve 10K parkurlarında mücadele eden sporcular, Kayseri'nin önemli cadde ve güzergahlarından geçerek yarışlarını tamamladı. Toplam 2 milyon 774 bin TL ödülün dağıtıldığı 6'ncı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular, ödüllerini düzenlenen törenle aldı. 21K Genel Klasman kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, 10K Genel Klasman kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Yaş gruplarında dereceye giren sporculara da ödülleri verildi.

Yarı maratonda, 21K Genel Klasman erkekler kategorisinde Ali Kaya birinci olurken, Hüseyin Can ikinci, Ramazan Baştuğ ise üçüncü olarak kürsüye çıktı. Murat Emektar dördüncü, Sang Benard Cheruıyot da beşinci olmayı başardı.

21K Genel Klasman kadınlar kategorisinde de Nursena Çeto birinci, Fatma Karasu ikinci, Sümeyye Erol üçüncü, Yayla Kılıç Gönen dördüncü ve Bahar Yıldırım ise beşinci sırada yer aldı.

10K Genel Klasman erkekler kategorisinde ise Diyar Ergüven birinci olurken, Abdulhalik Çağıran ikinci, Bahattin Uney üçüncü, Embiya Yazıcı dördüncü ve Ömer Amaçtan beşinci oldu.

10K Genel Klasman kadınlar kategorisinde de Pınar Demir birinciliği göğüslerken, Dilek Koçak ikinci, Merve Karakaya üçüncü, Damla Çelik dördüncü ve İnci Kalkan ise beşinci sırada yer aldı. (DHA)