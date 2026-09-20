Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Mavi-beyazlılar, bu karşılaşmada kalesini ilk kez gole kapatmayı başardı. Üç puan sevincini taraftarıyla paylaşan Bigaspor, Eskişehirspor'a ilk yenilgisini tattırdı. Biga takımı önümüzdeki hafta Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olacak.

BİGA, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Bigaspor, 3'üncü hafta maçında konuk ettiği ligin iddialı ekiplerinden Eskişehirspor'u 3-0 yenerek galibiyetle tanıştı. İlk 2 haftada Uşakspor'la 1-1, Eskişehir Anadoluspor'la (D) 2-2 berabere kalan Çanakkale ekibi zorlu Eskişehir engelini aşarak 5 puana ulaştı.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukvak: Son düdüğe kadar mücadele edeceğiz

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.