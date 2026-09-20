İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk maçında evinde İnegöl Kafkaspor'a 3-1, ikinci maçında ise deplasmanda ise Muşspor'a 4-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Menemen Futbol Kulübü, 3'üncü haftada kendine geldi. Evinde Ankaraspor'la karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler rakibini 3-0 yenerek derin bir nefes aldı. Gol perdesini 20'nci dakikada Fırat Arslan'la açan İzmir ekibi, 57'nci dakikada Eyüp Poyraz, 62'nci dakikada da Ömer Ökte'nin golleriyle farka koştu.

Bu galibiyetle kara bulutları dağıtan Menemen FK'da oyuncular ve teknik ekip maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Tolga Doğantez de Menemen FK'nın başında ilk galibiyetini aldı. Moral bulduklarını belirten Doğantez, 'Oyuncularımı kutluyorum. Bu çıkışı sürdürmek için çok çalışacağız' dedi. Menemen FK gelecek hafta deplasmanda Sebat Gençlikspor'la karşılaşacak.