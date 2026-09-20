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İkinci yarıda iki takımın atakları sonuç vermeyince Gemlik temsilcisi müsabakayı 2-1 galip tamamladı.

9'uncu dakikada Altaylı Mehmet Nur rakibinden sıyrılarak sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden ortasında arka direkteki Salih, müsait pozisyonda meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 1-1.

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3'üncü Lig 2'nci Grup 3'üncü hafta mücadelesinde Altay evinde Gemlik Sümerbey'e 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 5'inci dakikada Muhammet Miraç, 39'uncu dakikada Ahmet atarken, Altay'ın golünü 9'uncu dakikada Salih kaydetti. Ev sahibi ekipte Oktay, 56'ncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla 3'te 3 yapan Gemlik Sümerbey 9 puana ulaşırken, ilk yenilgisini alan Altay 2 puanda kaldı.

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