ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı yetkilileri, Elazığ'da geçici barınma merkezinde misafir edilen Ahıska Türkü aileleri ziyaret edip, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını teslim etti.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Elazığ'da geçici barınma merkezinde misafir edilen Ahıska Türkü ailelerimizi, kalıcı iskan çalışmaları kapsamında ikinci etapta yapımı tamamlanan yeni konutlarını ziyaret ederek sevinçlerine ortak olduk. Ailelerimize 'hayırlı olsun' dileklerimizi ileterek yeni dairelerinde huzur ve bereket getirmesini temenni ettik. Ziyaretimizin en anlamlı anlarından biri de İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin destekleriyle, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk vatandaşlığı işlemleri gerçekleştirilen Ahıska Türkü soydaşlarımızın vatandaşlık işlemlerinin tamamlanarak T.C. kimlik kartlarının kendilerine takdim edilmesi oldu. Soydaşlarımızın T.C. kimlik kartları; Göç İdaresi Başkanımız Sayın Muhammet Selami Yazıcı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Levent Kepçeli, Yabancılar Genel Müdürümüz Sayın Özge Kaplan, İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanımız Sayın Levent Yazıcı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanımız Sayın Mehmet Parlak ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi Başkanımız Sayın Abdullah Özübek tarafından soydaşlarımıza takdim edildi. Soydaşlarımızın hanelerine konuk olmak, yeni yaşamlarına dair heyecanlarını ve vatandaşlık sevincini paylaşmak bizler için son derece kıymetliydi. Ahıska Türkü soydaşlarımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarını sürdürmeleri, ortak tarihimizin ve güçlü kardeşlik bağlarımızın bir yansımasıdır. Misafirperverlikleri ve içten kabulleri için soydaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni hayatlarının hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Geçici barınma merkezimizde misafir ettiğimiz Ahıska Türkü ailelerimizden 371'inin daha yuvalarına kavuşmalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını da teslim ettiğimiz soydaşlarımıza, yeni yuvalarında huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum' dedi. (DHA)