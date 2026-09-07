Semih ERSÖZLER-Tolga YILDIRIM-İrem BAŞDAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da mahalle arasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp tarım arazileri ve ahırlara sıçradı. Yangının ulaştığı ahırdaki büyükbaş hayvanlar ipleri kesilerek sokağa salındı. Hayvanları kurtulan Pelin Barlas, malağına sarılarak gözyaşı döktü.

Muratpaşa ilçesi Doğuyaka ve Topçular Mahallesi'nde, ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda yayıldı. Alevler çevredeki otluk alana, seralara ve ahırlara doğru yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye, polis, AFAD ekipleri ile belediyelere ait su arazözleri gönderildi. Ekipler gelmeden vatandaşlar alevlere bahçe hortumları, kovalar ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.

MALAĞINA SARILARAK AĞLADI

Yangının ahırlara ulaşması nedeniyle içeride bulunan büyükbaş hayvanlar, ipleri kesilerek dışarı salındı. Güçlükle yönlendirilen büyükbaş hayvanlar duman ve yanan saman balyalarının arasından geçirilerek boş bir araziye toplandı. Çiftliğinde bulunan hayvanların kurtarıldığını gören Pelin Barlas, malağına sarılarak gözyaşı döktü. Yanan saman balyalarının yanında bulunan 2 kedi yavrusu da vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Leğene konularak alandan uzaklaştırılan yavrular, güvenli bir noktaya götürüldü. Rüzgarın etkisiyle farklı alanlara yayılan alevlere itfaiye ile birlikte TOMA'lar da müdahale etti. Seralara, tarım arazilerine, ahırlara ve ağaçlık alanlara zarar veren yangın, 2,5 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

'İNŞALLAH İÇERİDE HAYVANIMIZ KALMAMIŞTIR'

Yangın başladığı anda hayvanları çıkardıklarını belirten çiftlik sahibi Pelin Barlas, 'Hayvanlarımız iyi olsun, yapacak bir şey yok. Arka taraftan geldi yangın. İneklerimiz, mandalarımız var. Sayısını bilmiyorum. İnşallah içeride hayvanımız kalmamıştır' ifadelerini kullandı.

Topçular Mahallesi Muhtarı Nazif Alp ise 'Küçük bir kıvılcım seraları, otluk alanları yaktı. Antalya çok sıcak bir şehir. Poyrazla birlikte ufak bir kıvılcım durumu bu hale getirdi. Vatandaşlarımız hemen müdahale etti. Ekipler geldi. Kaç evin yandığı ve seraların durumu, ilerleyen günlerde belli olacak. Hayvanları kurtardık. 112'yi her aradığımda takviye ekip geldi. Çok teşekkür ederiz. Kimsenin canına zeval gelmesin' dedi.

Mahalleli Şerife Özgüneş de 'Evdeydik. Yangın arka taraftan geldi. Nedenini henüz bilmiyoruz. Çiftlikti burası, yandı. Seralar tutuştu. Alan geniş, evler de var' dedi. (DHA)