Semih ERSÖZLER-İrem BAŞDAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Aksu ilçesinde 8 kişinin etkilendiği, çok sayıda ev ve ahırın alevlere teslim olduğu orman yangınının enerjisi düşürüldü. 3 gündür alevlerin tehdit ettiği mahallelerde yaşayanlar, parasını ceplerinden ödedikleri suyu traktör, tanker ve beton mikserleriyle taşıyıp helikopterlerin su aldığı havuzu doldurdu ve ekiplere destek verdi.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde geçen pazartesi saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Sık çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada ilerleyen yangına orman ve itfaiye ekipleri, karadan ve havadan müdahale etti. Tehlike altındaki yerleşim yerlerinde vatandaşlar ve hayvanları tahliye edildi.

8 vatandaşın etkilendiği, çok sayıda ev ve ahırın yandığı orman yangınının enerjisi, dün akşam saatlerinde düşürüldü. Dün havanın kararmasıyla, helikopter ve uçaklarla müdahale dururken, kara ekipleri sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Günün aydınlanmasıyla helikopter ve uçaklar yeniden müdahaleye başladı.

KÖYLÜLER SU BOŞALTTI, HELİKOPTER HAVUZDAN ALDI

Yangın söndürme çalışmalarına, alevlerin tehdit ettiği mahallelerde yaşayanlar da destek verdi. Onlarca mahalleli, helikopter ve arazözlerin su aldığı havuza, traktörleriyle, beton mikserleriyle su taşıdı. Tankerlerden su boşaltılırken aynı anda helikopterler bambi kovasına havuzlardan su doldurdu. O anlarda mahalleli, helikopterin pervanesinin hava akımı gücünden korunmak için çevrelerindeki materyallere tutundu. Sırayla suyu havuza boşaltan köylüler, tankerlerini tekrar doldurmak için mahalleye döndü.

'TRAKTÖRÜMÜZLE KÖYDEN SU TAŞIYORUZ'

3 gündür söndürme çalışmalarına katılan mahalleli Şaban Yağan, 'Günlerdir yangın köyümüze ulaşmasın diye uğraşıyoruz. Dünden bu yana yangın havuzunu doldurmak için traktörümüzle köyden su taşıyoruz. Cebimizden para verip burayı dolduruyoruz. Dün gece sabaha kadar burayı doldurmak için uğraştık. Gece yangın buraya yaklaşınca yol üstünde müdahale etmek için traktörlerimizle bekledik. Allah çalışanlarımızdan razı olsun' dedi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları karadan ve havadan sürüyor. (DHA)