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Minibüs şoförü M.N.A.'yı gözaltına alan pols, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaza, saat 23.30 sıralarında Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi. Arda Çınarlı'nın kontrolünü yitirdiği 59 APY 626 plakalı motosiklet, devrildi. Karşı şeride savrulan Çınarlı, M.N.A. yönetimindeki 59 S 1578 plakalı servis midibüsünün altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, midibüsün altında sürüklenen Çınar'ın öldüğünü belirledi. Motosiklet sürücüsü Çınar'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardıdan otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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