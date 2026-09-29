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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; MİT Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ve açık kaynaklar üzerinden örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)

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