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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Küçük'ün Kahramanmaraş'tan Ulus'a çalışmak için geldiği öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçe merkezinde meydana geldi. Bir binanın dış cephe giydirme işini yapan Hasan Küçük, akıma kapılarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Küçük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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