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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Bartın-İnkumu tatil beldesi yolunda saat 14.00 sıralarında seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından duman yükseldi. Sürücü son anda otomobilden çıkarken, alevler bir anda aracı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Bartın Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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