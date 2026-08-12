Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU, (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde sürücüsünün kavşaktan dönüş yapmak istediği otomobile kamyonun çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Mudurnu-Akyazı kara yolunun Taşkesti Ilıca köyü yakınlarında meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen Y.B. yönetimindeki 71 DC 588 plakalı otomobile Akyazı istikametine seyir halinde olan L.A. idaresindeki 14 ABF 587 plakalı kamyon çarptı. Otomobil sürücüsü Y.B. ile yanındaki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)