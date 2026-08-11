Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, 'Gazi Meclis'imiz tarafından kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile bu süreci başarıya ulaştırmak için tarihi bir adım atılmıştır' dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bartın'a geldi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret eden Bakan Güler, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Güler, yaptığı açıklamada, tüm dünyada güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği vurgulayarak, 'Bölgemizde ise risk ve tehditlerin her geçen gün arttığı kritik bir dönemden geçiyoruz. Yakın coğrafyamızda yaşanan savaşlar, krizler ve istikrarsızlıklar, güçlü devlet olmanın dirayetli bir liderlik ile milli birlik ve beraberliğe sahip bulunmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Böylesine hassas bir dönemde ülkemiz Cumhurbaşkanımızın stratejik liderliğinde istikrar ve huzur adası vasfını muhafaza ederken, uluslararası güvenlik mimarisinin etkin ve güçlü aktörlerinden biri olmayı da başarmıştır. En son Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması da ülkemizin uluslararası arenadaki güçlü etkisinin ve iş birliğinin açık bir göstergesi olmuştur' diye konuştu.

Bakan Güler, şunları söyledi:

'Bu kritik süreçte Milli Savunma Bakanlığımız ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin güvenliği, asil milletimizin huzuru için gece gündüz demeden görev yapmaktadır. Hudutlarımızın emniyetinden terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası güvenlik faaliyetlerine sağladığımız katkılara kadar çok geniş bir alanda çalışmalarımızı kararlılıkla ve başarıyla sürdürüyoruz. Diğer taraftan yerli ve milli savunma sanayii alanında ortaya koyduğumuz büyük atılımlar sayesinde ordumuzun etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artmaktadır. Devletimizin güvenlik alanında sergilediği bu güçlü iradenin en önemli dayanaklarından biri de asil milletimizle kurduğumuz sağlam bağdır.'

'GÖNÜLLERE DOKUNMADAN, KALICI BAŞARI ELDE ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Terörsüz Türkiye süreci ile tarihi bir adım atıldığını ifade eden Bakan Güler, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, milli birlik ve kardeşliğimizi tahkim etme yolunda Terörsüz Türkiye sürecini kararlılıkla yürütürken siz teşkilatlarımıza da yine önemli görevler düşmektedir. Malumunuz dün akşam Gazi Meclis'imiz tarafından ezici bir çoğunlukla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile bu süreci başarıya ulaştırmak için tarihi bir adım atılmıştır. Bu sürecin dış cepheye ve şer eksenine karşı iç cephemizi tahkim etme, geleceğimizi daha güvenli bir şekilde inşa etme ve ülkemizin kaynaklarını daha fazla kalkınmaya ayırma hedefi olduğunu her fırsatta dile getirmeliyiz. Unutmamalıyız ki gönüllere samimi bir şekilde dokunmadan, kalıcı başarı elde etmek mümkün değildir. Bunun için daha çok çalışıp üretecek milletimizle daha güçlü gönül bağları kuracak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Bakan Güler, daha sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. (DHA)