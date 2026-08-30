ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 'Bugün dünya halklarının vicdanında bütünüyle mahkum edilen, içine düştüğü rezil durumu ve yalnızlığını yalanlarla örtbas etmeye çırpınan kötülük canavarı Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımızı pervasızca hedef alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hadsiz saldırıları, çirkin iftiraları ve hezeyanları en şiddetli biçimde kınıyoruz' dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bağımsızlık inancımızın ve esareti asla kabul etmeyen milli irademizin en büyük destanı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Bugün dünyayı kendi çıkarlarına göre dizayn etmek isteyen modern sömürgecilere karşı duruşumuz tam 104 yıl önceki o 1922 ruhuyla birebir aynıdır. Sınırlarına hapsedilmeyi bekleyen değil, diplomaside ve sahada kendi oyununu kuran, hiçbir küresel tahakküme boyun eğmeyen tam bağımsız bir Türkiye var. İşte tam da bu yüzden. Bugün dünya halklarının vicdanında bütünüyle mahkum edilen, içine düştüğü rezil durumu ve yalnızlığını yalanlarla örtbas etmeye çırpınan kötülük canavarı Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımızı pervasızca hedef alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hadsiz saldırıları, çirkin iftiraları ve hezeyanları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Uluslararası mahkemelerde devlet terörünün hesabını vermeye mahkum olan bu soykırım şebekesi şunu çok iyi bilsin. Sizler dünya vicdanında tescilli katillersiniz. Masumların kanına bulanmış ellerinizi ve işlediğiniz insanlık suçlarını, hedef saptıran bu hadsiz iftiralarınızla asla gizleyemezsiniz. Türkiye'nin iradesini sınamaya kalkanlar, zalimlere karşı asil duruşumuzu görmek istiyorlarsa 1922'de Dumlupınar'da yakılan bağımsızlık ateşine baksınlar. Eğer o da yetmezse, bu büyük yürüyüşün nihayete erdiği güzel İzmir'imizin sularına gömülen sömürgeci heveslerin akıbetini hatırlasınlar' ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİNİ KÖKLEŞTİRMEK İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ'

İnan, ayrıca, 'Bizler İstiklal Harbi'nin kahramanlarının mirasçıları olarak, tam bağımsız ve güçlü Türkiye idealini kökleştirmek için durmadan çalışıyoruz. Ecdadımızın kanıyla savunduğu bu toprakları aynı şuurla yarına hazırlamak, Türkiye'nin gücüne güç katmak hepimizin boynunun borcudur. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu hür vatanı emanet eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' dedi. (DHA)