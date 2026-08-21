Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Bergama Belediyesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, İzmir'e verdikleri kredi desteklerine değinip, 'Tüm yatırımlar, onaylanan krediler gün gibi ortadayken rica ediyorum, lütfen kimse mikrofonun başına geçince 'Engelleniyoruz, bize destek olunmuyor' diyerek lütfen yalan söylemesin, hakka girmesin. Biz bunu rica ediyoruz, çünkü rakamlar yalan söylemiyor' dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir programı kapsamında partisinin Bergama İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İnan, ardandan bir ziyarette Bergama Belediyesi'ne gerçekleştirdi. Ziyarete AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, partililer katıldı. Ziyarette açıklamalarda bulunan İnan, 'Yakın zamanda milletvekillerimizle Bergama Millet Bahçesi'nin devir töreninde beraberdik, yaklaşık 1 milyar değerindeki o muazzam eseri beraber yerel yönetimlerimizle birlikte güzel bir iş birliği yaparak doğrudan devir teslim etmiştik. O gün de yan yanaydık. Tanju Bey'le çok önceden tanışıyoruz. Siyaset hayatının öncesinden beraberiz. 'Soğutmadan Bergama'ya bir müjdeyle birlikte daha gelelim' dedik. Başkanımız yaklaşık 2,5 ay önce çayımızı içmeye partimize gelmişti. Orada bir talepte bulunmuştu. Biz de hızlıca milletvekillerimizle istişare ederek harekete geçtik. Bizde bir kural var, siyasette rakip olabiliriz ama hasım, düşman değiliz. Siyasette rekabet de millete hizmet etmek için var. O nedenle Bergamalı hemşehrilerimiz de kavga, gürültüye değil, bu rekabeti kendisine hizmet etmek için istiyor. Bu noktadaki amacımız Tanju Bey'le bir. O nedenle bugün bu meselelerde de laf değil iş ürettiğimizi hatırlatmak üzere geldik. Bergama Belediyemize 3'üncü etap yol ve kaldırım yapım işleri hızla tamamlansın diye 144 milyonluk kredi desteğini nakdi olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tahsis etti. Bergama'nın yollarının daha pırıl pırıl olmasını ümit ediyoruz' dedi.

'BÜYÜKŞEHİR YATIRIMLARI VE PROJELER İÇİN YAKLAŞIK 3 MİLYAR LİRALIK KREDİ DESTEĞİ SAĞLADIK'

İzmir'e verdikleri kredi desteklerini aktaran İnan, 'Zaman zaman bize 'Destek vermiyorsunuz, engelliyorsunuz' diye bir kara kampanya yapıyorlar. Bizim için sandık kapandığı gün rozet çıkar ve millete hizmet etmenin amacı içerisinde oluruz. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra İzmir'in bazı ilçe belediyelerinden ortaya koyduğumuz kredi desteklerini de hatırlatmak istiyorum. İzmir'in çarkları dönsün, projeleri yarım kalmasın diye bağımsız yönetimde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, İZSU'ya ne kadar destek verdik. Büyükşehir yatırımları ve Ege Mahallesi kavşağı gibi projeler için yaklaşık 3 milyar liralık büyük bir kredi desteği sağladık. İZBETON'un doğal gaz teminatı çözülsün diye anında 12 milyon lira nakit desteği devreye aldık. İZSU'nun yatırımları için 31 Temmuz'da 38 milyon avroluk uluslararası krediyi onayladık. Sadece büyükşehre değil, CHP'li ve Yeni Partili belediyeler için de durum aynı. Çiğli, Dikili, Ödemiş; güneş santrallerini güçlü bir şekilde kursun diye toplam 4 milyon avro kredi imkanını tanıdık. Torbalı Belediyesi'nin kent meydanı ve otopark projeleri için de 250 milyon lirayı aşan bir desteği de tahsis etmiş durumdayız. Konak, Narlıdere, Gaziemir, Tire ve Bayındır belediyelerimizin işçisinin maaşını, tazminatını rahat bir şekilde ödesin diye yaklaşık 2,5 sene içerisinde on milyonlarca lirayı belediyelere tahsis ettik. Tüm yatırımlar, onaylanan krediler gün gibi ortadayken rica ediyorum, lütfen kimse mikrofonun başına geçince 'Engelleniyoruz, bize destek olunmuyor' diyerek lütfen yalan söylemesin, hakka girmesin. Biz bunu rica ediyoruz, çünkü rakamlar yalan söylemiyor. Tek bir derdimiz var; İzmir kazansın, Bergama kazansın, Bergama'nın tüm mahalleleri kazansın' diye konuştu.

'İZBAN'I BERGAMA'YA GETİRMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR'

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik de 'Seçim döneminde birçok şey konuşulur, partiler kendi adaylarını çıkarır ve bir yarış olur. Daha sonra görevimiz ülkemize hizmet etmektir. Bergama Belediye Başkanı olarak ilk hedefimin Bergama'ya hizmet etmek olduğunu, tüm vekillerimizin desteğine ihtiyacımın olduğunu ve bu destekler için de teşekkür ediyorum. Desteklerin devamı ve Bergama halkına sunacak olduğumuz hizmetlerin artması ve büyümesi gerekiyor' dedi.

Çelik, 'Her şeyden önce önümüzdeki yıllarda hep birlikte çalışmamız gereken ve İZBAN'ın Bergama'ya getirilmesi için birlikte çalışmamız gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Gelecekte de bu adımları birlikte atmayı çok isterim ve birlikte çalışmaya devam etmeyi çok isterim' ifadelerini kullandı. (DHA)