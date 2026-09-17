ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır. Milletimizin iradesine düşman olanların ülkemize yaptığı en büyük kötülükler darbelerdir. Karanlık bir darbe sonucunda, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 65 yıl önce idama mahkum edildi. Haksız yere idam edilenler milletin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Darbeciler ise tarih önünde mahkum edildi. Merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı vefatlarının yıl dönümünde, rahmetle anıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi. (DHA)