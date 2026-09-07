Ayşe GÜREL/İSTANBUL, (DHA)- 'Ahbap Derneği' soruşturması kapsamında Kocaeli'nin Derince ilçesindeki dernek deposunda yapılan incelemelerde, 895 adet paketli ve kullanılmamış insani yardım çadırı, yaklaşık 600 portatif yatak, 102 elektrikli bisiklet ve çok sayıda yardım malzemesinin bulunduğu tespit edildi. Kayyım heyetinin raporunda, deformasyon ve bozulma belirtileri bulunan bazı yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlanması gerektiği kanaatine varıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Ahbap Derneği' soruşturması kapsamında, derneğin Kocaeli'nin Derince ilçesindeki tesisinde inceleme yapıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, iki büyük depoda, 16 metrekare büyüklüğünde 895 adet paketli ve kullanılmamış insani yardım çadırı bulunduğu belirtildi. Depolarda ayrıca yaklaşık 600 portatif yatak, çok sayıda uyku tulumu, ambalajı açılmamış afet çadırları, kampetler, kedi evleri ve depo tipi büyük çadırların bulunduğu kaydedildi. İncelemelerde, 102 adet kullanılmamış elektrikli bisiklet ile yaklaşık 20 adet taşınabilir telsiz de tespit edildi. Depolarda ayrıca tekerlekli sandalyeler, hasta ve ilk yardım sandalyeleri, portatif sobalar, ısıtıcılar, buzdolapları, derin dondurucular, fırınlar, su sebilleri, masa ve sandalyeler, elektrik malzemeleri, su tankları, duş ve tuvalet konteynerleri ile çeşitli ev ve ofis eşyalarının bulunduğu belirtildi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMASI TALEP EDİLDİ

Kayyım heyetinin raporunda, mevcut ekonomik değerlerin korunması ve malzemelerin toplanış ile tahsis amaçlarının gözetilmesi gerektiği belirtildi. Özellikle çadır, portatif yatak, uyku tulumu, kampet, battaniye, şilte, ısıtıcı, beyaz eşya ile elektrikli ve diğer ev eşyalarının, afetzedelerin barınma ve günlük yaşam ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının önceliklendirilmesi gerektiği ifade edildi. Dağıtım öncesinde malzemelerin tür, miktar, fiziki durum ve kullanılabilirlik bakımından tasnif edilmesi, teslim edilecek ürünlerin ayrıntılı listelerinin hazırlanması ve mevcut durumlarının gerektiğinde fotoğraf ve diğer kayıtlarla belgelenmesi önerildi. Kullanıma elverişsiz veya insan sağlığı ve güvenliği bakımından tereddüt oluşturabilecek ürünlerin dağıtıma dahil edilmemesi gerektiği kaydedildi. Kayyım heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgi ve tensipleri doğrultusunda gerekli hukuki ve idari izinlerin alınmasının ardından yardım malzemelerinin teslim, nakil ve dağıtım süreçlerinin Hatay Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile resmi koordinasyon içerisinde yürütülmesini önerdi. (DHA)