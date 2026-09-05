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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK transfer döneminin kapanmasını dakikalar kala 3 yeni isimle anlaştığını duyurdu. Kırmızı-siyahlı takım son olarak Sakaryaspor forması giyen kaleci Ataberk Dadakdeniz'le sezon sonuna kadar, Fransa takımlarından Strasbourg forması giyen stoper Abakar Sylla'yla 2+1 yıllığına ve Fransa 2'nci Lig takımı Grenoble'de forma giyen Efe Sarıkaya ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP,(DHA)-SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep FK, transfer döneminin kapanmasına dakikalar kala kaleci Ataberk Dadakdeniz, stoper Abakar Sylla ve Efe Sarıkaya ile anlaştığını duyurdu.

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