Nuray UZATMAZ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan dolmalık sebzelerin kurutma işlemi sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışında birçok ülkeye ulaştırılan kurutmalıklar kentin yüksek kesimlerinde 40 dereceyi bulan sıcaklıklarda kurutulurken, yaşanan renk cümbüşü de dronla görüntülendi.

Kış yemeklerinin vazgeçilmez lezzetlerinden kurutmalık sezonu, havaların ısınmasıyla başladı. Hasadı yapılan sebzeler, içleri çıkarıldıktan sonra iplere dizilip güneşin hakim olduğu yüksek tepelere üçgen şekilde hazırlanıp, kurulan tahtalara asılarak kurumaya bırakılıyor. Bir hafta boyunca güneş altında bekletilen sebzeler tamamen kuruduktan sonra asılı oldukları ipler kesilip toplanıyor. Kurumasının ardından paketlenip tüketime ve satışa hazır hale getirilen sebzeler, Türkiye'nin yanı sıra yoğunlukla gurbetçilerin yaşadığı birçok ülkeye ihraç ediliyor.

'ÖNCE OYMA İŞLEMİ, SONRA KURUTMA'

Kurutmalık üreticisi Adem Erdoğan, sebzelerin önce mahallelerde oyma işlemi yapılıp, ardından kurutmaya hazır halde dağlık alana getirildiğini söyledi. Kurutma işleminin 1 hafta sürdüğünü anlatan Erdoğan, 'Kurutmalıklarımız bize hem Gaziantep'ten hem başka illerden geliyor. Bu biberler ve patlıcanlar, ilk önce mahallelere dağılıyor. Mahallelerde kadınlar aileleriyle birlikte biber ve patlıcanların oyma işlemlerini yapıyorlar. Bu işi yapan kadınlar için de evlerine ek gelir kaynağı oluyor bu. Bir nevi istihdam sağlanıyor diyebiliriz. Oyum işlemi tamamlanan biber ve patlıcanlar, dağlık bu kurutma alanına geliyor ve burada serim işlemleri yapılıyor. Biber ve patlıcanların kurutulup kışa hazır hale getirilmesi yaklaşık 1 hafta sürüyor. Bir hafta sonra kesim işlemlerimiz başlıyor. Sonrasında satış işlemleri başlıyor. Bu kurutmalıklar Türkiye'nin her tarafına ulaştırılıyor. Türkiye dışında da özellikle gurbetçiler bunu tercih ediyor ve yaşadıkları ülkelerine götürüyorlar' dedi.

KURUTMA ALANLARI ÖZEL SEÇİLİYOR

Erdoğan, kuruma alanlarının özel olarak seçildiğini ve kurutmalık sebzelerin nemden uzak sıcak ve rüzgarlı alanda kurutulduğunu söyledi. Kurutma alanının önemli olduğunu ve uzun ömürlü kurutmalık için alan tercihinin çok önemli olduğunu belirten Erdoğan, haftada iş durumuna göre 100 ila 200 ton arasında kurutmalık serdiklerini söyledi.

Erdoğan, 'Kurutmalık ürünlerin yeteri kadar kuruması için bu alanı özellikle seçiyoruz. Dağlık ve yüksek bir alan. Hem sıcak hem rüzgar esiyor. Bu durum da ürünler üzerinde nem bırakmıyor. Nem kalırsa kurutmalıklar bozulmaya uğrar. Daha kaliteli ve bozulmayan kurutmalık için bu serim alanlarını tercih ediyoruz. Basık alanlarda yapmış olsak bu kurutmalıklarda akma olacaktır. 6 çocuk babasıyım ve eşimle birlikte 20 yıldır bu işi yaparak geçimimi sağlıyorum. Şu anda da 3 kızım ve eşimle yine kurutmalık işlerini yapıyoruz. Haftada 100 ton ile 200 ton arasında kurutmalık ürünlerimiz geliyor. Sezonumuz 4,5 ay kadar sürüyor. Sabah saat 6'da kalkıp kurutmalık alanlarımıza geliyoruz. Gece 12'ye kadar dağlık alanda çalıştığımız günlerimiz oluyor. Çok aşırı sıcak burası. Yorucu bir iş ve her insan yapamaz' diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINA ULAŞTIRILIYOR'

Kurutmalık işinde çalışan işçinin günlük 2 bin lira civarında kazanç sağlayabildiğini söyleyen Erdoğan, Gaziantep'te yapılan kurutmalıkların raf ömrünün uzun süreli olduğunu ifade etti. Erdoğan, 'Kurutmalıkta ip hesabı çalışılıyor. Ne kadar çok ipe dizilirse o kadar gelir oluyor. Biz de iş veriyoruz burada çalışanlara. Şu anda 20 ip ürün dizmek 100 lira olarak hesaplanıyor. Akşama kadar 2 bin civarı para kazanılabiliyor serme işleminde. Çoğu zaman işçi bulmakta zorlanıyoruz. Kimse gelmek istemiyor, sıcaklar dolayısıyla. Gaziantep, kurutmalıklarıyla ünlü bir şehir. Bu ünü de şehrin ikliminden kaynaklı aslında. Kurutmalık ürünlerin tam olgunlaşması sıcakla oluşuyor. Aydın ilinde de kurutmalıklar çok ancak Gaziantep gibi değil. Gaziantep'te yapılan bu kurutmalıklar Türkiye'nin tüm illerine dağılıyor. Gaziantep'te nem olmadığı için kurutmalıklar asla nemli kalmıyor. Raf ömrü uzuyor. Bu ürünleri satın alan vatandaşlar da iyi bir torbaya kurutmalıklarını koyup aktarlardan güve ilacı alıp içerisine bırakırsa çok daha uzun süreli kullanabilir' diye konuştu. (DHA)