Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP,(DHA)- SÜPER Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevi için Orhan Ak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada,'Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için genç çalıştırıcı Orhan Ak ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Orhan Ak, kulüp başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Teknik Direktörümüz Orhan Ak'a camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.