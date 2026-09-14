Eda KOÇ/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Akın Gürlek, 'Aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda bugün, 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik' dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda; aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda bugün, 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik. Başsavcılıklarımızdan; çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesini, dijital delillerin derhal tespit edilerek muhafaza altına alınmasını, gerekli hallerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanmasını, organize yapı şüphesinde örgütlü suç hükümlerinin devreye alınmasını, suçtan gelir elde edildiğine dair emare bulunması halinde eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesini, mağdur çocukların ikincil örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, ilgili kurumlarla güçlü ve sürekli koordinasyon sağlanmasını istedik' ifadelerini kullandı.

'AİLEMİZİ, ÇOCUKLARIMIZI, GELECEĞİMİZİ KORUYACAĞIZ'

Bakan Gürlek, çocukların üstün yararının tartışmaya açık olmadığını belirterek, 'Çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir. Aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Dijital mecralarda da fiziki dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz. Ailemizi koruyacağız. Çocuklarımızı koruyacağız. Geleceğimizi koruyacağız' açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMALARIN UZMAN SAVCILARLA YÜRÜTÜLMESİ İSTENDİ

Öte yandan gönderilen genelgede; çocukların ve gençlerin müstehcen içeriklere maruz bırakılması, bu nitelikteki içeriklerin üretilmesi, yayılması veya erişime sunulması ile çocukların bu içeriklerde kullanılmasına ilişkin soruşturmaların alanında uzman Cumhuriyet savcılarınca yürütülmesi, nitelikli, geniş kapsamlı ve karmaşık soruşturmalarda birden fazla savcının görevlendirilmesi istendi. İhbar ve şikayetlerin gecikmeksizin değerlendirilmesi, başta dijital deliller olmak üzere delillerin tespit ve muhafazası için gerekli işlemlerin derhal yapılması ve koruma tedbirlerine orantılı şekilde başvurulması gerektiği belirtildi. Genelgede; çocukların kullanıldığı müstehcen içeriklere ilişkin nitelikli haller ve ceza artırım nedenlerinin titizlikle değerlendirilmesi, mağdur çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması için ilgili mercilere bildirimde bulunulması istendi. Çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik eden faaliyetlerin arkasındaki amaç ve kullanılan yöntemlerin araştırılması, suç şüphesi halinde derhal işlem yapılması; aileyi, çocukları ve gençleri hedef alan genel ahlaka aykırı veya gelişimlerini zedeleyici internet yayınlarının çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine yönelik gerekli işlemlerin yapılması gerektiği kaydedildi.

ORGANİZE YAPILANLAMALAR İÇİN MALİ SORUŞTURMA TALİMATI

Bu kapsamdaki oluşumların organize bir yapılanma göstermesi halinde örgütlü suçlara ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanması ve suçtan gelir elde edildiğine dair emare bulunması halinde eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesi; suç mağduru çocukların ikincil örselenmelerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması, ilgili bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı ve kolluk birimleri arasında koordinasyon sağlanması istendi. Ayrıca soruşturma başlatılması halinde Cumhuriyet başsavcısına derhal bilgi verilmesi, ülke genelini ilgilendiren olaylara ilişkin bilgilerin Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesinin gerekli olduğu durumlarda basın sözcülüğü ve medya iletişim büroları aracılığıyla gecikmeksizin bilgilendirme yapılması talep edildi. (DHA)