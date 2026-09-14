ANKARA, (DHA)- COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Ülkemizin dijital dönüşümünün öncülerinden Türk Telekom, COP31'in 'Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri' oldu' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, COP31 Başkanı Murat Kurum, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'i bakanlıkta kabul etti. Görüşmede, COP31 sürecinde birlikte hareket edilecek alanlar ve ortaya konulacak yenilikçi adımlar ele alındı. Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'COP31 sürecinde kamu, özel sektör, finans ve sivil toplumu aynı masada buluşturarak iklim eylemindeki kararlılığımızı somut iş birlikleriyle taçlandırıyoruz. Bu kapsamda ülkemizin dijital dönüşümünün öncülerinden Türk Telekom, COP31'in 'Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri' oldu. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ile görüşerek bu süreçte birlikte neler yapabileceğimizi ele aldık. COP31'de teknolojinin ve dijital dönüşümün iklim eylemine sunacağı katkıyı önemsediğimizi, Türk Telekom'un da bu sürece ortak olmasından duyduğumuz memnuniyeti aktardık. COP31'de; ortak akılla, güçlü iş birlikleriyle ve somut adımlarla taahhütleri eyleme dönüştürecek adımları atacağız' ifadelerini kullandı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, kabulde yaptığı konuşmada, COP31'de 'Master Partner' ve 'Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri' olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Şahin, 'Güçlü dijital altyapımızı ve teknoloji birikimimizi COP31'in hizmetine sunarak bu önemli organizasyonun dijital ve teknolojik omurgasını oluşturacağız. 'Yarına Sözümüz Var' yaklaşımımız doğrultusunda bugün attığımız her adımın yarının dünyasında bir karşılığı olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. COP31 kapsamında üstlendiğimiz bu sorumluluğu, Türkiye'nin teknoloji gücünü ve sürdürülebilirlik vizyonunu küresel ölçekte ortaya koymak açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz' dedi. (DHA)