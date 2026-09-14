ANKARA, (DHA)- HAYMANA Belediyesi tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105'inci zafer yıl dönümü kutlama programı kapsamında mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü, Kent Meydanı'nda protokol konuşmaları, Ankara halk oyunları gösterileri ve Derya Bedavacı konseri düzenlendi. Şifalı termal suyu ve tarihi ile öne çıkan Son Kale Haymana'da, zafer etkinlikleri kapsamında Hitit Doğa Parkı Kompleksi, Roma Hamamı ve Güzelce Kale Anıtı'nın açılışı ile otogarın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Haymana'da gün boyu devam eden açılış ve temel atma merasimlerinin tamamlanmasının ardından etkinlikler ilçe merkezinde sürdü. Işıklar Kavşağı'nda başlayan kortej yürüyüşüne Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kaymakam Osman Sak, milletvekilleri, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

ÖZCAN: SAKARYA DENİLİNCE İLK AKLA HAYMANA GELİR

AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, 'Sakarya denilince akla ilk Haymana gelir. Ankara son kaledir. Son kalenin en büyük burcu da hisarı da Haymana'dır. 105 yıl önce olduğu gibi de Rabbime şükürler olsun bizde birlik ve beraberlik içerisinde dışardan bir tehlike geldiğinde nasıl birlik olunduğunu geçen yıllarda 06 Şubat depremlerinde de görmüş olduk. Bu tarihte her zaman görülür. Şu an Haymana'dayız. Burda Hitit Doğa Parkı hem Haymanamıza hem de Ankaramıza hayırlı olsun. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Haymana'ya gelmeden Haymana'nın güzelliği gözükmez. Haymana'nın kaplıcası doğal suyu çok güzel coğrafi iklimi aynı zamanda gastronomisi bilhassa coğrafi işaret alınan yoğurdu ve sucuğu harika. Haymana'yı görmedim diyen hem tarihini hem de Sakarya zaferini çocuklarına yeni nesillerine aktarmak isteyen herkesi Haymana'ya bekliyoruz' diye konuştu.

KOÇ: HAYMANA ANKARA'NIN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, 'Sakarya meydan muharebesinin 105'inci yılı kutlu olsun. Büyük bir zafer ve o zaferin yaşandığı topraklar olan Haymana'dayız. Bugün 5 açılışımız ve iki temel atma törenlerimiz oldu. Bunların en büyüğü Ankara'ya katma değer katacak ülkemiz için de önemli bir proje Hitit Doğa Park'ın açılşını yaptık. Hayırlı olsun. İnşallah kaplıca turizmine çamur banyoları ile, tarih turizmi ile yazın Karagöl Mogan'a yazın da AVM'lere hapsolan Ankaralıya önemli bir cazibe merkezi kazandırdık. Bu yıl yaptığımız tüm açılışlar buna dönük açıkçası. Özellikle Hitit Doğa Parkı'nda göl içinde kayıklar, at binme alanları, hayvanlar ve doğa ile iç içe, aromatik bahçelerimiz var. Çocuklarımız için köy okulları var, yazlık sinema keyfi yapabilme alanımız mevcut. Amaç Haymana'ya 7'den 70'e herkesi çekebilmek' dedi.

Koç, Sakarya Meydan Muharebesi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki yerine değinerek şu ifadeleri kullandı:

'238 yıllık geri çekilişin bittiği, başkent Ankara'nın Kayseri'ye taşınma tartışmalarının yapıldığı günlerde Ankara'ya siper olan, Ankara'ya başkent sıfatı kazandıran bu savaş 22 gün 22 gece boyunca Haymana'da geçmiştir. Kadınlarımızın kazdığı siperlerle düşmana dur diyen ilçemizde, zaferin 105. yılını kutluyoruz. Bugün de Hitit Doğa Parkı, Güzelcekale Muharebeleri Anıtı ve restorasyonunu tamamladığımız Roma Kaplıcalarını hizmete açtık. Yeni tesislerimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımız ücretsiz olacak.'

Sakarya Meydan Muharebesi kutlamaları Haymana'da ünlü sanatçı Derya Bedavacı konseri ile final yaptı. Binlerce vatandaş Haymana Kent Meydanı'nda Derya Bedavacı'nın şarkıları ile eğlendi. Konserin ardındanr Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Derya Bedavacı'ya teşekkür ederek çiçek takdimi yaptı.