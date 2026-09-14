Aybala MELEK/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 2025 raporuna göre Türkiye; fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her üç alanındaki başarı sıralaması yüzde 50 oranında arttı' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen '2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, 'Bugün burada olduğu gibi her eğitim öğretim yılı başlangıcında zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, donanımlı, özgüven sahibi nesillerin yetişmekte olduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Gençlerimizle, evlatlarımızla her buluşmamızda şuna şahit oluyorum; birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Sadece eğitimde değil, sporda, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda maşallah çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor' dedi.

'KOMPLEKSLİ ZİHNİYETİ KENDİ HEZEYANLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ'

OECD'nin 91 ülkenin katılımıyla uyguladığı PISA 2025 sonuçlarına ilişkin Erdoğan, 'PISA 2025 raporuna göre Türkiye; fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her üç alanındaki başarı sıralaması yüzde 50 oranında arttı. Her üç alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk. Fırsat eşitliği açısından ise avantajlı ve dezavantajlı öğrenci grubunda performansını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye'ydi. PISA sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu başarılı sonucun alınmasında emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Burada şunu da üzülerek söylemek durumundayım; milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyorum. İstikbalimizin güvencesi olarak gördüğümüz her bir evladımızın bugün bir kez daha alnından öpüyor, hepsini muhabbetle kucaklıyorum' ifadelerini kullandı.

'EĞİTİME ÖZEL ÖNEM VERDİK'

Erdoğan, çocukların daha müreffeh, daha güçlü, itibarlı ve kalkınmış bir ülkede yaşaması için çalıştıklarını vurgulayarak, 'Ne yapıyorsak, gençlerimizin hayallerine giden yolu ardına kadar açmak için yapıyoruz. Öğretmenlerimizin bilgi ve birikimlerini öğrencilerine tam ve eksiksiz bir şekilde aktarabilmeleri için yapıyoruz. Bu amaçla göreve geldiğimiz günden itibaren eğitime özel önem verdik. 'Her şey eğitimle başlar' dedik. 'Eğitim olmazsa diğer her şey eksik kalır, yarım kalır' dedik. Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. 2002 yılında merkezi bütçeden eğitime ayrılan pay yüzde 7,6 ile dördüncü sıradayken son 24 yıldır hep ilk sırada oldu. Hatta bu payı iki katına çıkararak 2026 yılında yüzde 15,33'e ulaştırdık. 2002 yılında 343 bin olan derslik sayısı bugün 626 bine çıktı. Sadece Ankara'mızda son iki yılda yatırım tutarı 1 milyar 989 milyon lirayı bulan tam 30 yeni okul açtık. 544 yeni dersliği hizmete verdik. Bugün aynı zamanda bunların toplu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Yeni okullarımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.

'BÜTÜN ÇABALARIMIZ YARININ TÜRKİYE'SİNİ İNŞA ETMEK İÇİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bütün bu yatırımlar, bütün bu çabalarımız yarının Türkiye'sini en iyi, en modern, en dayanıklı şekilde inşa etmek içindir. Bunlar hangi gelir seviyesinden olursa olsun evlatlarımızın tamamının eşit ve adil eğitim imkanlarına sahip olması içindir. Bunlar eğitime hayat veren, sınıfın kalbi ve ruhu olan öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yerine getirebilmeleri içindir. Bunlar Çankaya'dan Sincan'a, Mamak'tan Keçiören'e Ankara'mızın her ilçesinde çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi içindir. Eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, eğitimin kalitesini artırmak için her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız. 2003'ten bu yana yürüttüğümüz ücretsiz ders kitabı projesiyle okullar açıldığında kitapları evlatlarımızın sıralarında hazır ettik. Bugüne kadar 4 milyar 306 milyondan fazla ders kitabını öğrencilerimizle buluşturduk. İnşallah bundan sonra da Ankara'yla birlikte Türkiye'nin eğitim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz' açıklamasında bulundu.

'AYAKTA KALMAK İÇİN NİTELİKLİ EĞİTİME İHTİYACIMIZ VAR'

Küresel rekabetin kızıştığı, bilim ve teknolojinin mesafeleri ortadan kaldırdığı yeni bir dünyada yaşandığını söyleyen Erdoğan, 'Biliyoruz ki bugünün ve geleceğin dünyasında ilerlemenin, kalkınmanın, uluslararası rekabette öne geçmenin yolu eğitimde alınan mesafedir. Sadece bu yeni dünyada başarılı olmak için değil, ayakta kalmak için de nitelikli eğitime ihtiyacımız var. Bunun için de yapılması gerekenler aslında bellidir. Bir defa öğrencilerimizin vizyonu, ufku, zihni öncelikle olabildiğince geniş olacak, açık olacak. Evlatlarımız önce kendi ülkesini, kendi milletini iyi tanıyacak. Bununla yetinmeyip gönül coğrafyamızı iyi tanıyacak, dünyayı iyi tanıyacak; çağın nimetleri olan teknolojiyi, interneti, yapay zekayı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak, teknolojinin esiri olmayacak. Öğretmenlerimiz kendilerine emanet edilen öğrencileri en güzel şekilde yetiştirirken onların iyi birey olması için gayret gösterecek. Ailelerimiz sınav başarısını önemsedikleri kadar çocuklarımızın ahlaklı, saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı olmalarını da önemseyecek. Bunları sağladığımızda inanıyorum ki hem içinde bulunduğumuz çağın tehlikelerinden korunmuş hem de küresel rekabette öne çıkmış oluruz. Diğer türlü ya bu yarışta geriye düşeriz ya da millet olarak bizi biz yapan değerlerimizi kaybederiz' değerlendirmesinde bulundu.

'YETKİN VE ERDEMLİ BİR NESİL YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz işte bu hassasiyetlerin neticesinde vücut bulmuş, kuşatıcı bir modeldir. Modelimizin özünde çağın bilgisiyle bu milletin köklü değerlerini birleştiren 'köklerden geleceğe' anlayışı yatıyor. Modelimizle bilgiyi sadece ezberleyen değil, o bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, sorumluluk sahibi, yetkin ve erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunda da muradımız şudur; yarının mühendisleri, yarının doktorları, yarının öğretmenleri, bilim insanları, sanatçıları, yazarları, şairleri, siyasetçileri, bürokratları işte bu sıralardan çıkacak, Gazi Anadolu Lisesi gibi okullarımızdan çıkacak. İnşallah Türkiye'yi gençlerimiz yönetecek. Türk milletine bugün okullarına başlayan yavrularımız hizmet edecek. Şahsen ömrümüzü adadığımız büyük ve güçlü Türkiye davasını onlar, gençlerimiz omuzlayacak. Bu zorlu mücadelenin bayraktarlığını onlar yapacak. Asıl mesele, bu neslin bu mukaddes sancağı taşırken, bu kutlu mücadeleyi verirken ihtiyaç duyacağı her türlü kabiliyete sahip olmasıdır. Aklı ilimle, kalbi değerlerimizle, yüreği vatan sevgisiyle yoğrulmuş böyle bir neslin Türkiye Yüzyılı'nın en sağlam teminatı olacağına inanıyorum' diye konuştu.

'HİÇBİR EVLADIMIZI SOKAKLARIN İNSAFINA TERK ETMEDİK'

Ardından öğrencilere seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

'Sizlerden büyük düşünmenizi, önünüze büyük hedefler koymanızı, o hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Sizler kapasite olarak, birikim ve yetenek olarak, imkanlar açısından başka ülkelerdeki akranlarınızdan asla geride değilsiniz. Hemen her alanda birinci sınıf imkanlara, sizleri candan seven öğretmenlere, size değer veren, sizin kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ailelere sahipsiniz. Aynı zamanda sizi gözü gibi koruyan, sizin için tüm gücünü kullanan büyük bir devletiniz var. Biz hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafına da terk etmedik. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Has bahçemizin güllerisiniz. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum. İnanıyorsanız mutlaka başaracaksınız. Kendinize güveniyorsanız, hayallerinizi inşallah gerçekleştireceksiniz. Düzenli ve disiplinli bir şekilde çalıştığınız sürece yolunuz da bahtınız da Allah'ın izniyle sonuna kadar açıktır. Bunun için bir gününüzü bile boşa geçirmeden geleceğe hazırlanmanız, bilginize yeni bilgiler, fikirlerinize yeni fikirler eklemeniz çok önemlidir. Siz evlatlarımdan ufkunuzu geniş, zihninizi açık, merakınızı her zaman canlı tutmanızı bekliyorum. Ben sizlere inanıyor, sizlere sonsuz derecede güveniyorum. Gözlerinizdeki ışıltıda Türkiye'nin yarınlarını görüyor, heyecanlanıyorum.'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ ZİLİNİ ÇALDI

Hitapların ardından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılışı ise Erdoğan'ın kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Kurdele kesim esnasındaki duayı ise Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Harun Yılmaz okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnedeki öğrencilerle birlikle yeni eğitim öğretim yılının zilini çaldı.

Programda ayrıca, Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 'Uzun İnce Bir Yoldayım' ve 'Sakarya Türküsü'nü koro performansıyla seslendirdi. Ardından, Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri tarafından 'İlim İlim Bilmektir' ile 'Çayeli'nden Öteye' müzik dinletisi gerçekleştirildi. (DHA)