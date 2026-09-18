ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'la savaşın gidişatı konusunda kritik bir karar aşamasındayım' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran ile ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla büyük bir saldırı başlatıp başlatmama konusunda karar verme sürecinde olduğunu belirterek, 'Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu, büyük bir karar. Benim için her şey mümkün' ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik deniz ablukasının İran'ın petrol ihracatını engellemesinden çok memnun olduğunu söyleyen Trump, 'Başladığımız günden itibaren İran'a giden tek bir gemi olmadı. Denediler ama biz onları havaya uçurduk. İran, ABD ile doğrudan temas halinde ve bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar' diye konuştu.