ABD, (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu, ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a video konferans yoluyla hitap etmesini öngören kararı, 3'e karşı 152 oyla kabul etti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Genel Kurul'a video konferans yoluyla hitap etmesini öngören kararı kabul ettiği bildirildi. Filistin tarafından sunulan tasarı, Genel Kurul'da oylandı. 152 ülke, haftaya yapılacak BM 81'inci Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a önceden kaydedilmiş video ile hitap etmesine izin veren karar için 'evet' oyu kullandı. Oylamada ABD, İsrail ve Paraguay 'hayır' oyu verirken, Kolombiya, Honduras, Panama ve Peru çekimser kaldı.