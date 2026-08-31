İRAN, (DHA) - İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 'Savaş arayışında değiliz, saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kırgızistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Bişkek'e hareketinden önce Tahran'daki havalimanında basına açıklama yaptı. Pezeşkiyan, ABD'nin Lark Adası'na saldırılarına ve İran'ın misillemeleriyle ilgili, 'Savaş arayışında değiliz ve bu dünyaya şimdiye kadar açıkladığımız net bir mesajdır. Buna karşılık hiçbir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız ve saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz' ifadelerini kullandı.