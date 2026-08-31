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İran Devrim Muhafızları Ordusu, uzun menzilli bir ABD 'MQ-9 Reaper' insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun modern hava savunma sistemlerinin füzeleriyle vurulduğunu açıkladı. ABD ordusuna ait İHA'nın vurulduktan sonra Basra Körfezi'ne düştüğü belirtildi.

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