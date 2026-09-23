ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez New York'ta görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'ta Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi. Bu temas, iki liderin ilk yüz yüze görüşmesi oldu. Rodríguez, görüşmenin ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'ABD Başkanı Donald Trump ile tarihi bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ve enerji, madencilik ile güvenlik gibi stratejik alanlarda iş birliği gündeminin ilerletilmesini ele aldık' ifadelerini kullandı