Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de ofis ve iş yerlerine yönelik silahlı saldırılarla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Yeni Parti İl Başkanlığı'nı kurşunlayan firari şüpheli Gökhan Y.'yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ofis ve iş yerlerine silahlı saldırıları gerçekleştiren yeni nesil suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polisin yürüttüğü çalışmada, 4 Eylül'de merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde Yeni Parti İl Başkanlığı olarak kullanılan ofis, 5 Eylül'de Menteş Mahallesi'nde bir medya şirketinin ofisi ve 7 Eylül'de Mezitli ilçesi Tece Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ndeki bir tantuniciye yönelik silahlı saldırıların şüphelileri belirlendi. Soruşturma kapsamında şüpheliler Erkan Değirmenci, Mustafa Cuci, Adnan Bora ve Şahin Erdem, polisin düzenlediği operasyonlarla gözaltına alındı. Yeni Parti İl Başkanlığı olarak kullanılan ofisi kurşunlayan firari şüpheli Gökhan Y.'yi yakalamak için başlatılan çalışmaların ise sürdüğü belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

KURŞUNLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan tantunicinin kurşunlanma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle iş yerinin önüne gelen Şahin Erdem'in ateş açtığı anlar yer aldı. (DHA)