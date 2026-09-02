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Hasandağı'na 23 yılda 101 kez tırmandı

Olay, saat 14.30 sıralarında, Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed E., evlerinin bahçesindeki ağaca çıkıp elma toplamaya başladı. Bu sırada arıdan korkan Muhammed E., dengesini kaybedip bahçe duvarındaki korkulukların üzerine düştü. Sol koluna demir saplanan Muhammed E., yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle kurtulan Muhammed E., kolundaki demir parçasıyla, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed E.'nin kolundaki demir parçası ameliyatla çıkarıldı.

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