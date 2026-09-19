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Olay, saat 11.00 sıralarında Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Bir çiftlikte elektrik tesisatı döşeyen Ahmet Çakallı, çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakallı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Çakallı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da bir çiftliğin elektrik tesisatını döşediği sırada 5 metre yükseklikten düşen Ahmet Çakallı (57), hayatını kaybetti.

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