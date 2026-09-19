Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Divriği ilçesinde, 10 Eylül'den bu yana haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı için başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Soruşturma kapsamında Büşra'nın devlet koruması altına alınan kardeşlerin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Mehmet K., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül gecesi saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yaşadıkları çadırda uyuyan 11 aylık kızı Büşra Balıkçı'nın kayıp olduğunu söyledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve komando ekibi sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından 'Çocuğun para karşılığı satıldığı', 'Kaçırıldığı' ve 'Öldürüldüğü' yönünde çelişkili beyanlarda bulunan anne Elif Balıkçı ve suçlamaları reddederek eşini işaret eden baba Yusuf Balıkçı (41) ile birlikte toplam 10 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden baba Yusuf Balıkçı ve anne Elif Balıkçı, 'Çocuk altsoyu kasten öldürme' suçundan, görümce Rahime Budak, görümcenin oğlu Özcan Budak, amca Mehmet Resul Balıkçı ve akraba Mihtad Balıkçı, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'Suçluyu kayırma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARDEŞLERİN İFADESİYLE GÖZALTI

Çiftin devlet koruması altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirilen diğer 4 çocuğu, uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde dinlendi. Çocukların, 'Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı' beyanı ve fotoğraf üzerinden teşhis yapması üzerine soruşturma yeni bir boyut kazandı. İddialar üzerine jandarma ekipleri, Mehmet K.'yi Diyarbakır'da yakalayarak gözaltına aldı. Divriği'ye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesine başvurulan Mehmet K. suçlamayı reddetti.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI, HTS KAYITLARI TEMİZ ÇIKTI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., savcılık sorgusunda hakkındaki iddiaları reddetti. Soruşturma kapsamında incelenen HTS (Tarihsel Trafik Arama) kayıtlarında şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mehmet K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kayıp Büşra bebeğin bulunması için ekiplerin yaylada arama çalışmaları sürüyor. Yapay zeka destekli insansız hava araçları (İHA), iz takip köpekleri ve kadavra köpeklerinin görev aldığı arama çalışmalarında şu ana kadar arazide Büşra bebeğe ya da ona ait herhangi bir ize rastlanmadı. (DHA)