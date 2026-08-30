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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Olay, Vezirköprü ilçesi Yukarınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Ölgün, 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00 sıralarında evinden ayrıldı. Ölgün'den bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, bu sabah Çaputlu bölgesindeki baraj kenarında Ölgün'ün aracını terk edilmiş halde buldu. Bölgede çalışmalar sıklaştırılırken, Bayram Ölgün'ün baraj gölü Ova Burnu mevkisinde cansız bedeni bulundu. Ölgün'ün cansız bedeni Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölgün'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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