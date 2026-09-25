Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, jandarma tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü gişelerinde şüpheli görülüp durdurulan araçta yakalanan 9 egzotik/yabani kuşa el konuldu.

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Çanakkale Otoyol Jandarma Komutanlığının ortak sorumluluk alanında bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Alın gişelerinde, 17 Eylül'de gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında şüpheli olduğu değerlendirilen 1 araç durduruldu. Araçtaki 2 şüphelinin, taşıdıkları kuşların belgesiz ve faturasız olduğu, menşe ve sahiplik durumları ile mevzuat kapsamında aranılan izlenebilirliğe ilişkin belgelerin ibraz edilemediği tespit edildi. Bu nedenle yasa dışı ticarete konu edildiği değerlendirilen ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) ile diğer uluslararası sözleşmeler kapsamında koruma altında bulunan; mavi-sarı macaw papağanı, 4 sarı alınlı Amazon papağanı ve 4 tepeli bronz kumru olmak üzere toplam 9 egzotik/yabani kuşa el konuldu.

Öte yandan, 2 şüpheli hakkında idari yaptırım uygulandı.

'DENETİMLER DEVAM EDİYOR'

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Çanakkale DKMP Müdürlüğümüzce; yasa dışı avcılık, yaban hayvanı ticareti ve kaçakçılığının önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistem dengesinin sürdürülmesi, hayvan refahının geliştirilmesi ile zoonotik ve salgın hastalık risklerinin azaltılmasına yönelik kontrol, denetim, koruma ve bilgilendirme faaliyetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir' denildi. (DHA)