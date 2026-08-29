Vehbi DEMİR / İSTANBUL, (DHA) - ZEYTİNBURNU'nda İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mürvet Tolon (65), son yolculuğuna uğurlandı.

Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bir sitenin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Mürvet Tolon, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Tolon'un cenazesi, Küçükçekmece Hz. Osman Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tolon'un cenazesinde taziyeleri oğlu Tolga Tolon ve kızı kabul etti. (DHA)