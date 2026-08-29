Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de kaldırım çalışması yapılan alana kum getiren hafriyat kamyonunun damperi, yük boşaltıldığı sırada yan yatarak park halindeki aracın üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sabahattin Ç., 06 GC 3845 plakalı hafriyat kamyonuyla, kaldırım çalışması yapılan alana kum getirdi. Kamyon şoförünün yükü boşaltmak için damperi kaldırması üzerine hafriyat kamyonu, park halindeki 34 KHK 312 plakalı aracın üzerine devrildi. Kamyondaki kum da aracın üzerine döküldü. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, araçlarda hasar meydana gelen kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı. (DHA)