İSTANBUL, (DHA)- CANİK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

'30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık aşkının, büyük iradesinin ve vatan topraklarını savunma kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği şanlı bir dönüm noktasıdır' diyen CANiK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan bu büyük zafer, milletimizin hürriyetinden asla ödün vermeyeceğinin en güçlü kanıtıdır. CANiK olarak bizler, ecdadımızın cephede kazandığı bu büyük zaferin ruhunu bugün teknoloji, üretim ve mühendislik alanlarında verdiğimiz mücadeleyle yaşatmaya devam ediyoruz. Bağımsızlığın sürdürülebilirliğinin ancak güçlü bir sanayi altyapısı ve teknolojik yetkinlikle korunabileceğine inanıyoruz. Bu bilinçle, 71 yıl önce Kayseri'de doğan sanayiciliğimizi, savunma sanayine aktarımımıza 1998 yılında Samsun'da mütevazı bir atölyede başladık ve bugün üç kıtada yedi üretim ve dört Ar-Ge merkezine taşıyarak Türk mühendisliğinin gücünü, küresel arenada oyun kurallarını yeniden yazabilecek stratejik bir seviyeye ulaştırdık.

'Geliştirdiğimiz her yerli ve millî sistem, hafif silahlardan orta kalibre toplara, uzaktan komutalı silah sistemlerinden akıllı savunma mimarilerine kadar uzanan geniş ekosistemimiz, yalnızca güvenlik güçlerimizin sahadaki caydırıcılığını artırmakla kalmıyor; aynı zamanda Cumhuriyetimizin tam bağımsızlık hedefinin yıkılmaz birer kalesi olarak yükseliyor. Bugün 80'den fazla ülkeye ihraç ettiğimiz yüksek teknolojili ürünlerimizle, Türk savunma sanayisinin bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırıyor ve müttefiklerimizin savunma kabiliyetlerine doğrudan katkı sağlıyoruz.

'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesinden aldığımız ilhamla, güçlü bir Türkiye idealini geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.'