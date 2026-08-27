Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Irak plakalı minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında ilçe girişindeki eski polis noktası mevkisinde meydana geldi. Yüksekova'dan Hakkari yönüne giden Irak plakalı minibüs, karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüste bulunan S.S., M.D., D.A., Y.K., M.B., Ş.K., A.D., H.D., K.G. ve V.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)