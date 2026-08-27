ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kütahya'nın Simav ilçesindeki Simav Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin üretime hazır olduğunu duyurdu.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Kütahya Simav'da jeotermalin gücünü tarımın bereketiyle buluşturuyor, bölge ekonomisinde yeni bir sayfa açıyoruz. Altyapısı tamamlanan Simav Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi üretime hazır. Bölgemiz; 1185 dekar üretim alanı, 17 modern sera ve 8 sanayi tesisi ile yatırımcılarımızın hizmetinde. 1500 kişiye istihdam ve ülke ekonomimize yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak bu dev tesis Kütahya'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun' dedi. (DHA)