ANKARA, (DHA)- MAKİNE ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafından geliştirilen modern makineli tüfek (MMT-76), helikopter kullanımına yönelik hava kalifikasyon testlerini geçti.

MKE'den yapılan açıklamaya göre; Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürütülen ortak proje kapsamında, 2025 yılında kara kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlayan modern makineli tüfek (MMT-76), helikopter kullanımına yönelik hava kalifikasyon testlerini de yüzde 100 başarıyla geçti. Daha önce 40 farklı NATO standardı testini geçerek seri üretime hazır hale gelen MMT-76; helikopter titreşim simülasyonu, güvenilirlik ve dayanıklılık, düşük ve yüksek sıcaklık ile hava-yer atış testlerinde üstün performans sergileyerek genel maksat helikopterlerinde kapı silahı olarak kullanılmak üzere kalifiye edildi. Böylece MMT-76, hem piyade tipi hafif makineli tüfek hem de helikopter platformlarında görev yapabilecek çok amaçlı bir silah sistemi kabiliyetine ulaştı.

YÜKSEK ATEŞ GÜCÜ VE HAFİFLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

MMT-76 yüksek güvenilirliği, dayanıklılığı ve zorlu çevre koşullarındaki performansıyla Mehmetçiğin sahadaki gücüne güç katacak. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığa ve 1000 metre etkili menzile sahip olan MMT, dakikada kesintisiz 750 fişek atım kapasitesiyle kahraman ordumuzun harekat kabiliyetine önemli katkı sağlıyor. Yüksek ateş gücü ve dayanıklılığıyla öne çıkan MMT, NATO standartlarında üretilen muadillerine göre daha hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Gaz piston hareketli ve döner başlı kilitleme mekanizmasına sahip olan MMT, farklı çevre ve zorlu iklim şartlarında etkin şekilde kullanılabiliyor. Altı kademeli ayarlanabilir (teleskobik) dipçiği ve ergonomik tasarımıyla kullanıcıya konfor sunan tüfeğin mühimmatı da MKE tesislerinde yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. (DHA)