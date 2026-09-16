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Siirt-Pervari kara yolunda sürdürülen yol yapım çalışmaları kapsamında, güzergah üzerindeki sert kaya kütlelerinin kaldırılması amacıyla Kilis köyü yakınlarında kontrollü patlatma yapıldı. Patlatma öncesi güvenlik tedbiri alınıp kara yolu geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Ardından kaya kütleleri patlatıldı. Patlatma anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (DHA)

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)- SİİRT-Pervari kara yolu projesi kapsamında güzergahtaki sert kaya kütlelerinin kaldırılması için kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Patlatma anı, cep telefonuyla görüntülendi.

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