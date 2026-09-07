Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Baykan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Baykan ilçesine bağlı Gümüşkaş köyü bölgesinde akşam saatlerinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Siirt'in yanı sıra Diyarbakır, Bitlis ve Batman'dan itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için bölgede tedbirler artırılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (DHA)
Kaynak: DHA