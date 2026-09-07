Bunlar da ilginizi çekebilir

Aziz Yıldırım: “Taraftardan özür diliyoruz; hakem adaletli olsaydı bu maçı kaybetmezdik”

Kader Sevinç: Türkiye artık Doğu ile Batı arasında seçim yapmaya çalışmıyor

Liverpool’dan şeflerimiz uluslararası jüride İngiltere'yi temsil etti

Baykan ilçesine bağlı Gümüşkaş köyü bölgesinde akşam saatlerinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Siirt'in yanı sıra Diyarbakır, Bitlis ve Batman'dan itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için bölgede tedbirler artırılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (DHA)

Tamir ettiği iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.