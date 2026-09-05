Ali Sencer ARSLAN-Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, sosyal güvenlik sistemimizi daha güçlü, daha erişilebilir ve daha sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşımızın işini kolaylaştıran, çalışanımızın emeğini koruyan, emeklimizin huzurunu temin eden ve işverenimizin üretimine katkı sağlayan müreffeh bir çalışma hayatı hedefimizi inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret için Zonguldak'a geldi. İl protokolü tarafından Valilik binası önünde karşılanan Bakan Işıkhan, valilik makamını ziyareti sonrası AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Bakan Işıkhan, buradaki ziyaretinin ardından da Sosyal Güvenlik Kurumu İl Binası açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yeni bir yuva kazandırmış olmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyleyerek, 'Sosyal güvenlik insan hayatının her döneminde kritik önem taşıyan, toplumsal huzur ve refahın anahtarı olan bir hizmet alanıdır. Vatandaşlarımızın hayatın doğumdan ölüme, çalışma hayatından emekliliğe, hastalıktan iş kazasına uzanan her evresinde kendini güvende hissetmesi, bu hususta devletine itimat etmesi, güçlü bir sosyal devlet anlayışının en belirgin tezahürlerinden biridir. Çünkü sosyal güvenlik, vatandaşımızın yalnızca bugününü değil, yarınını da güvence altına almaktır. Hamdolsun, Türkiye olarak biz bunu son çeyrek asırda büyük oranda başarmış bir ülkeyiz. Bugün tüm vatandaşlarımız, herhangi bir engele takılmaksızın sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmekte, bu anlamda gittiği hiçbir devlet kapısından geri çevrilmemektedir. Modern ve vatandaş odaklı bir hizmet anlayışıyla inşa edilen bu bina, Zonguldaklı hemşehrilerimizin sosyal güvenlik hizmetlerine daha hızlı ve daha kolay ulaşmasına imkan sağlayacaktır' diye konuştu.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORUZ'

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, sosyal güvenlik sisteminin daha güçlü ve erişilebilir olması için dijital imkanları da geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, açıklamalarına şöyle devam etti:

'Bizler de her bir çalışanımızın olduğu gibi madencilerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi ve sosyal güvenlik haklarının korunması hususunda da hassasiyetle hareket etmeye çalışıyoruz. Diğer yandan, sosyal güvenlik alanında da teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanarak vatandaşımızın kurumlara gitmeden, hızlı ve güvenilir şekilde hizmet alabilmesi için dijital dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece fiziki şartları değil, eş zamanlı olarak dijital imkanları da geliştirmeye devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, sosyal güvenlik sistemimizi daha güçlü, daha erişilebilir ve daha sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşımızın işini kolaylaştıran, çalışanımızın emeğini koruyan, emeklimizin huzurunu temin eden ve işverenimizin üretimine katkı sağlayan müreffeh bir çalışma hayatı hedefimizi inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz.' (DHA)