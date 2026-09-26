Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çayeli ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan Ahmet Mesut Yılmaz Sosyal Tesis açılışında düzenlenen 'Bu Çaydanlıklar Çıldırmış Olmalı' sergisi büyük ilgi gördü. 65 seramik sanatçısının balık, insan ve yöresel figürlerden esinlenerek tasarladığı 65 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Çayeli Belediyesi tarafından Yenipazar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahmet Mesut Yılmaz Sosyal Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesisin açılışıyla birlikte, 65 seramik sanatçısının çeşitli tekniklerle tasarladığı çaydanlıklardan oluşan 'Bu Çaydanlıklar Çıldırmış Olmalı' adlı sergi de sanatseverlerle buluştu. Karadeniz'in yöresel motifleri, insan ve balık figürlerinden esinlenerek hazırlanan seramik çaydanlıklar ziyaretçilerin ilgisini çekti. Vatandaşların ilgiyle incelediği serginin 2 Ekim tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.

'BİR FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

Tesisin ve serginin açılışında konuşan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, 'İlçemizde yaklaşık 1 yıldır emek verdiğimiz; çay bahçesi, restoran ve kafe olarak işletmeyi düşündüğümüz tesisi bugün tamamlamak için buradayız. Bir anlamda da çaydanlık sergisi yapalım dedik. Daha modern bir çay bahçesini hemşehrilerimizin kullanımına sunmak ve bir farkındalık oluşturmak istedik. Türkiye'nin önemli sanatçıları burada sanatlarını sergilediler. 2 Ekim'e kadar devam edecek sergimize tüm hemşehrilerimizi ziyarete bekliyoruz' dedi.

'BU SERGİYİ ÇAYIN MEMLEKETİNDE YAPMAK HEDEFİMİZDİ'

Sergi için uzun süredir hazırlandıklarını söyleyen emekli ilkokul öğretmeni ve seramik sanatçısı Nesrin Turşucular, '10 yıldır seramik sanatıyla uğraşıyorum. Çılgın çaydanlık yapımı seramik sanatının bir bölümü. Biz de yıllardır bu sergiye hazırlanıyorduk. Bu sergiyi çayın memleketinde yapmak her zaman hedefimizdi. Sonunda gerçekleştirdik' diye konuştu.

Eserlerinde Karadeniz esintilerine yer veren Ayşen Köse, 'Seramikle uğraşıyorum ve çamuru çok sevdim. Çılgın çaydanlık yapma fikri ortaya çıkınca ilk aklıma gelen soba oldu. Sobayı ve Karadeniz'i çok seviyorum' ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen Bilge Nur Güngör ise eserlere hayran kaldığını belirterek, 'Hepsi muhteşem, hayranlık uyandırıyor. Yapanların ellerine sağlık. İlk defa böyle bir sergiyle karşılaştım ve çok ilham aldım. Ben de dokumalarıma bunları yansıtacağım. Hepsi birbirinden güzel' dedi. (DHA)