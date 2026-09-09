KAYSERİ, (DHA)- KAPADOKYA Alan Başkanı Cem Aslanbay, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gittiği Ankara'da, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Cem Aslanbay, 'Sayın Bakanımızı Kapadokya'mızda yapmış olduğumuz çalışmalar ve hayata geçirmeyi planladığımız projeler ile ilgili kapsamlı bir şekilde bilgilendirdik. Bu vesileyle bölgemize gösterdikleri özel ilgi, Kapadokya'nın geleceğine verdikleri kıymetli destek ve nazik kabulleri için Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)