Mikail KARAMAN-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,(DHA)- KADIN tenisinin dünya kategorisindeki önemli isimlerini Ankara'da buluşturan 'WTA 125 Türk Telekom Ankara Open'ın turnuvasının açılış toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Topspin Tenis Kulübü-Bilkent Sportinternational tesislerinde gerçekleştirilecek olan 'WTA 125 Türk Telekom Ankara Open' turnuvasının basın toplantısı, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya; turnuvaya ev sahipliği yapan Topspin Tenis Kulübü Başkanı İsmail Geliç, milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Arjantinli milli tenisçi Solana Sierra ve Turnuva Direktörü Farhang Mohajerani katıldı. 20 Eylül'de başlayıp 27 Eylül tarihinde sona erecek organizasyonda, 20 farklı ülkeden yaklaşık 50 profesyonel tenisçi korta çıkacak. Türkiye adına gelecek vadeden isimlerin ter dökeceği turnuvada Çağla Büyükakçay ve Ayşegül Mert gibi milli sporcular da korta çıkacak. Turnuvanın yarı final ve final günleri olan 26-27 Eylül'de, tenis dünyasının efsane isimlerinden Mansour Bahrami de gösteri maçlarıyla seyircilerle buluşacak.

Amerika'da kolej tenisinde önemli başarılara imza atan ve Turnuva'da Tükiye'yi temsil edecek olan milli tenisçi Ayşegül Mert, 'WTA 125 Türk Telekom Ankara Open' turnuvasının açılışında basın mensuplarını temsilen Demirören Haber Ajansı (DHA) Ankara Temsilcisi Ersin Ercan ile mini bir gösteri yaptı.

GELİÇ: ÇOK DAHA BÜYÜK TURNUVALAR YAPMAMIZ GEREKİYOR

Topspin Tenis Kulübü Başkanı İsmail Geliç, uzun yıllardır Ankara'da böyle bir organizasyon olmadığını böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, 'Sponsor olmadan bu işler olmaz. Türk Telekom'a buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu destek olmadan bu turnuvaların yapılması mümkün değil. Ne yazık ki Türkiye'de çok az sayıda turnuvalar var. Türk oyuncularımız açısından da çok önemli bir konu. Biz ne kadar çok turnuva yaparsak, aşağıdan gelen oyuncuların da yukarı çıkıp puan alması daha kolaylaşıyor. Ankara ülkemizin başkenti. Dünyadaki bütün büyük ülkelerin büyük turnuvaları olur. Biz ne yazık ki bugüne kadar Ankara'da böyle büyük bir turnuva yapamadık. Ben WTA 125'in açıkçası yeterli olmadığını düşünüyorum. Bizim 250'leri ve 500'leri yapmamız lazım. Türkiye büyük bir ülke ve çok iyi oyuncuları var. Efsane oyuncumuz Çağla Büyükakçay yanımızda. Herkese örnek oldu bu süreçte. Dolayısıyla bizim çok daha büyük turnuvalar yapmamız gerekiyor. Avrupa'da diğer büyük başkentlere baktığınız zaman hepsinin büyük turnuvası var. Sadece Türkiye başkentinin, Ankara'nın yoktu. Bundan sonra umarım Türk Telekom'la birlikte önümüzdeki yıllarda çok çok daha büyük turnuvalar yaparız. Bu sadece başlangıç olsun. Buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ekonomik olarak da rahatlıkla yapabilecek seviyedeyiz' diye konuştu.

BÜYÜKAKÇAY: BU TURNUVALAR SAYESİNDE TENİSE İLGİ ARTACAK

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Ankara'da büyük bir organizasyonda yer almanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, 'Daha önce ITF turnuvaları ve çocukluğumda yerel turnuvalar için Ankara'ya geldik. Ama bu seviyeye bu turnuva Ankara'da ilk defa yapılıyor. Emeği geçen bütün sponsorlara çok teşekkür ederiz. Bu turnuvalar sayesinde büyük şehirlerimizde tenise olan ilgi artacak daha sonra küçük şehirlere yayılacak. Başkentimize çok yakıştı bu turnuva. Daha da büyümesine, bu güzel başlangıcın dalga dalga yayılmasına, daha çok organizasyona ev sahipliği yapmasını dileriz. Türk oyuncular ancak buralarda hayal kurmaya başlayacak. Buradaki seviyeleri görüp ilham alacak ve daha ileri gidecekler. Ben de küçük bir çocuktum İstanbul Cup'ta oynamaya başladığımda. Hayal kurmaya orada başladım ve o kupayı kaldırabildim. Bu tarz turnuvaların sayısı ne kadar fazla olursa oyuncularımızın sayısının o kadar artacağına inanıyorum. O zaman başarı oranımız da artacak. Ben de tecrübelerimle bütün oyuncularımızın yanında olmak isterim' ifadelerini kullandı.

Arjantinli milli tenisçi Solana Sierra ise Ankara'da ilk defa bulunduğunu söyleyerek, 'Turnuva için çok heyecanlıyım. Tüm Ankara'yı bu turnuvayı izlemeye davet ediyorum Katkısı olan tüm birimlere teşekkür ediyorum' dedi. (DHA)